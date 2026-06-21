Общество

Ромите от квартал Христо Ботев на война с наркодилърите в гетото

Звезда на боксов клуб "Левски" подкрепи протеста им

Ромите от квартал Христо Ботев на война с наркодилърите в гетото
21 юни 26 | 16:56
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Мира Иванова

Война с наркодилърите в столичния квартал Христо Ботев поведоха жителите на ромската махала. В неделя по обед те се събраха на протест пред читалището там, на който призоваха районният кмет Георги Илиев и полицията да сложат ред и да разчистят квартала от продавачите на наркотици. Те дори бяха разлепили снимки на двама от тях на дъска, поставена пред сградата и с надписи: „Внимание! Дилър на наркотици! Пазете се!“.

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„Органите на реда много добре знаят кои са дилърите. Ние разчитаме на тях да си свършат работата. Не искаме децата ни да се тровят. Каква е гаранцията, че утре моят внук или вашето дете няма да стане наркоман?“, заяви един от простестиращите – Димитър Митрев-Лъки.

Той посочи, че е музикант по професия и можел спокойно да си стои вкъщи вместо да идва на протеста, но иска кварталът да е чист от наркотици. И призова районния кмет на Слатина Георги Илиев, който междувременно пристигна на мястото,
да си свърши работата и да разчисти квартала. Илиев пък от своя страна каза, че щял да говори с Първо РПУ. Една от майките, събрали се на протеста пък разкри, че за да купуват наркотици в махалата идвали от други квартали на София като например жители на Люлин и Надежда.

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Живеещите в кв. „Христо Ботев“ призоваха също така новия и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов да дойде на място, за да се запознае с обстановката и да разчисти улиците от наркодилърите.

Протестът беше подкрепен и от звездата на Боксов клуб „Левски“ – Борислав Велев-Рой, който обясни, че е на него и застава зад исканията на хората, защото има малки деца и не иска те да бъдат жертва на дилърите на наркотици. „Затова заставам твърдо зад тези пострадали хора и се надявам да има справедливост. Не само в този квартал, а във всички да се спрат наркотиците, за да живеем нормален живот като нормални хора“, посочи той.

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Автор Мира Иванова

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