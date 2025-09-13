Промени в движението в София. Забраните

Промени в движението в столицата. Те ще се случат във връзка с провеждането на традиционния “Фестивал на бягането”, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

От 08.00 часа на 12.09.2025 г. до 20.00 часа на 13.09.2025 г. по западното локалното пътно платно на бул. „Александър Малинов“ в участъка между ул. „Александър Паскалев“ (светофарната уредба пред хотел „Грами“) и ул. „Самара“;

От 00.00 часа до 20.00 часа на 13.09.2025 г. по бул. „Александър Малинов“ в участъка между ул. „Александър Паскалев“ (светофарната уредба пред хотел „Грами“) и ул. „Донка Ушлинова“;

От 00.00 часа до 20.00 часа на 13.09.2025 г. по ул. „Донка Ушлинова“ в участъка между ул. „Рачо Петков - Казанджията“ и ул. „Витошки камбани“;

От 04.30 часа до 20.00 часа на 13.09.2025 г. се променят маршрутите на автобуси линии №№ 76, 111, 314 и 413, както следва:

Автобусна линия № 76:

- в посока ж.к. „Младост-4“: от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов“ - ул. „Д-р Атанас Москов“ (метростанция „Акад. Александър Теодоров – Балан“), ул. „Д-р Атанас Москов“, наляво по ул. „Божан Ангелов“, надясно по ул. „Филип Аврамов“ и по маршрута;

- в посока ж.к. „Гоце Делчев“: от ж.к. „Младост-4“ по маршрута до кръстовище ул. „Божан Ангелов“ - ул. „Д-р Атанас Москов“, надясно по ул. „Д-р Атанас Москов“, надясно по бул. „Александър Малинов“ и по маршрута.

Автобусна линия № 111 (в посока ж.к. „Люлин-1,2“): от ж.к. „Младост-1“ по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов“ - бул. „Андрей Ляпчев“, надясно по бул. „Андрей Ляпчев“, по бул. „Св. Климент Охридски“, надясно по Софийски околовръстен път (северен локал) и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 314 (в посока с. Бистрица): от ж.к. „Младост-1“ по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов“ - бул. „Андрей Ляпчев“, надясно по бул. „Андрей Ляпчев“, наляво по бул. „Св. Климент Охридски“, на кръговото кръстовище Софийски околовръстен път - ул. „Бистришко шосе“ - бул. „Св. Климент Охридски“ по ул. „Бистришко шосе“ и след кръстовище ул. „Бистришко шосе“ - ул. „Рачо Петков Казанджията“ направо по ул. „Бистришко шосе“ по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 413 (в посока ж.к. „Младост-4“): от пл. „Централна гара“ до кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов“ - ул. „Самара“, направо по ул. „Д-р Атанас Москов“, ул. „Проф. Александър Танев“ до автобусното обръщателно колело в ж.к. „Младост-4“, двупосочно.

Автобусни линии №№ 76, 111, 314 и 413 ще обслужват всички съществуващи автобусни спирки в променените участъци от маршрутите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com