Пролетта напомня за себе си със слънце и високи температури

Днешният ден ще донесе типично пролетно време с преобладаващо слънце и приятни температури в цялата страна. Максималните стойности ще достигнат между 16° и 21°, а в София около 17°. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но валежите ще бъдат краткотрайни и ограничени. Вятърът ще бъде слаб, временно умерен в Дунавската равнина, което допълнително ще създаде усещане за комфорт.

Слънчево начало и леки следобедни облаци

През по-голямата част от деня времето ще остане ясно и спокойно. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, която ще доведе до краткотрайни превалявания на отделни места, главно в планинските райони.

Вятърът ще бъде от запад-северозапад и ще остане слаб в повечето райони, което ще позволи на температурите да се усещат още по-приятни.

В планините - слънце преди кратки валежи

В планинските райони преди обяд ще преобладава слънчево време, особено по високите части. В ниските зони обаче ще има намалена видимост.

Следобед облачността ще се увеличи и на места ще превали краткотраен дъжд, а над 2000 метра - слаб сняг. Вятърът ще бъде до умерен от север-северозапад. Температурите ще достигнат около 10° на 1200 метра и около 3° на 2000 метра.

По Черноморието - слънце след мъглива сутрин

По крайбрежието денят ще започне с намалена видимост и ниска облачност на места. Около обяд облаците ще се разкъсат и ще преобладава слънчево време.

Следобед ще има временни увеличения на облачността и на отделни места е възможен кратък дъжд. Вятърът ще бъде слаб от изток-югоизток. Температурите ще са между 13° и 16°, а морската вода ще остане около 9°-10°. Вълнението ще бъде около 2 бала.

Началото на седмицата - още слънце и затопляне

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време и минимална вероятност за валежи. Облачността ще се увеличава временно следобед, но няма да създава сериозни смущения.

Температурите ще се повишат още, като минималните ще са между 2° и 7°, а максималните ще достигат между 18° и 23°.

Следва рязка промяна с застудяване и валежи

Още във вторник и сряда ще започне нахлуване на по-студен въздух с усилване на вятъра от север-северозапад. Облачността ще се увеличи и на места, главно в Източна България, ще има слаби валежи от дъжд.

Температурите ще започнат да се понижават, като в сряда максималните ще бъдат между 12° и 17°. През следващите дни застудяването ще се задълбочи, облачността ще бъде значителна, а валежите ще обхванат повече райони.

Краят на седмицата - дъжд, вятър и възможен сняг

В четвъртък времето ще остане ветровито, а в петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В събота, с преминаването на средиземноморски циклон, ще бъде облачно с валежи от дъжд, които на места могат да бъдат значителни.

Минималните температури ще се понижат до между 0° и 5°, а дневните ще са между 3° и 8°. В отделни северни и планински райони се очакват и валежи от сняг.

