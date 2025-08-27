Проговори адвокатката на Бургазлиев. Има ли марихуана

Адвокат Галина Колева, която пое защитата на 18-годишния Никола Бургазлиев, заяви пред бТВ, че е била

шокирана от заключението на експертизата, според което в пробите на младежа е открито наличие на марихуана

– тетрахидроканабинол.

Случаят, разтърсил Слънчев бряг на 14 август, остави петима души тежко пострадали, след като АТВ, управлявано от Бургазлиев, се качи на тротоара.

„Бях изключително изненадана, че в пробата на Никола Бургазлиев беше открита марихуана – тетрахидроканабинол“, подчерта Колева, като допълни, че клиентът ѝ отрича категорично да употребява наркотици. Тя лично е посетила ареста веднага след произшествието: „Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да искам проверка на и втора експертиза.“.

Борбата за живот на пострадалите и разследването на трагедията

Разследването вече е поето от Националната следствена служба, а състоянието на жертвите остава драматично. Сред най-тежко пострадалите е 4-годишният Мартин, транспортиран по спешност в „Пирогов“ в София, където лекарите продължават да се борят за живота му. Детето все още е в кома. Майка му Христина, на 35 години, остава в Бургаската болница в критично и, по думите на медиците, „необратимо състояние“.

Адвокатът Крум Цветаров, присъствал при вземането на пробите на Бургазлиев, подчерта, че всичко е станало по желание на самия обвиняем. „В нито един момент той не изрази някакво притеснение. Чакахме над 2 часа да му вземат кръв и урина. В нито един момент той не сподели, че нещо го притеснява“, заяви той.

„Загубил контрол за секунди“ – версията на младежа за фаталния удар

В своя разказ за момента на инцидента Никола Бургазлиев е описал, че е загубил контрол над превозното средство почти веднага след потеглянето. „След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение – количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди“, предава адвокат Колева думите на клиента си.

Тя защити и семейството на Бургазлиев, посочвайки, че двамата родители, дългогодишни служители на МВР, не биха могли да окажат влияние върху хода на делото: „Това са изключително свестни хора, държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси. Как биха могли да имат някакво влияние, това са едни спекулации“.

Колева остава категорична, че дори и при втора експертиза да бъде открит тетрахидроканабинол, това не доказва умисъл в действията на 18-годишния младеж. Самият Никола, по думите ѝ, единствено се надява пострадалите да се възстановят: „Надява се на чудо и те да се оправят“, обобщи адвокатът.

