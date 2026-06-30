Проф. Рачев сложи край на лудостта, видя нов обрат с времето

България този път ще мине малко метър от голямата жега. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по бТВ, според когото хладен въздух ще „докосне“ страната и ще донесе следобедни превалявания и прегърмявания. Докато у нас горещото време започва да отстъпва, Западна Европа се готви за трета гореща вълна. В Южна Испания и Португалия температурите цяла седмица ще бъдат около и над 40 градуса.

България изважда късмет

Проф. Рачев описа ситуацията у нас с любимата за сезона фраза: „минаваме малко метър“. След тежките горещини страната ще усети по-хладна вълна, която няма да донесе есен, но ще направи времето по-поносимо. Очакват се температури между 28 и 32 градуса през голяма част от седмицата, което той нарече „ретро юлско време“.

Това означава лято без крайности - топло, но не непоносимо. От вторник започва понижение на температурите, а следобедите ще бъдат по-капризни. Хладният въздух ще създаде условия за купеста облачност, кратки валежи и гръмотевици, особено в типичните за това райони.

София ще играе „хем вали, хем не“

В столицата времето ще бъде в познатия летен стил - уж ще има облаци, уж ще има валеж, но не навсякъде и не за всички. Проф. Рачев го обобщи закачливо като ситуация „хем вали, хем не“. Това са кратки следобедни превалявания, които могат да разхладят квартал, докато другият остане сух.

Актуалната прогноза за София също показва промяна след горещия вторник - максималните температури се понижават от около 32 градуса към 28, а в следващите дни има условия за гръмотевични валежи. Жегата няма да изчезне напълно, но ще загуби онази натрапчива сила, която кара града да диша трудно.

Морето се прави на отличник

По Черноморието картината е най-приятна. Там температурите ще бъдат около 28-30 градуса, а морската вода е около 25 градуса - по думите на Рачев, „по-топло от на плажа“. Това е онзи летен парадокс, при който човек влиза във водата уж да се разхлади, а морето го посреща като топла вана.

Следобед може да се появи „някое облаче“, както се пошегува климатологът - достатъчно, за да спести малко от чадъра, но не и да развали почивката. Прогнозата за Варна потвърждава слънчево и много топло време в началото на периода, със стойности около 30-32 градуса и по-осезаема вероятност за гръмотевици към четвъртък и петък.

Юни си тръгва сух и по-топъл

Според проф. Рачев юни си отива с около един градус над нормата и с приблизително 25% по-малко валежи. Това е важният фон зад иначе закачливата прогноза. Да, България сега ще се размине с най-бруталната жега, но месецът все пак е бил по-топъл и по-сух от обичайното.

За юли картината засега изглежда сравнително спокойна. Очакванията са за нормални температури или около градус над нормата - в зависимост от това дали ще се сбъдне американският или европейският модел. Казано по-просто: лятото остава лято, но към момента не се вижда сценарий за продължителна екстремна жега у нас.

Европа отново влиза в пещта

След България идва големият контраст - Западна Европа. Там се очаква трета поредна гореща вълна. По думите на проф. Рачев тя може би няма да бъде толкова брутална като предишната, но пак ще бъде сериозна. Южна Испания и Португалия ще останат под натиска на температури около и над 40 градуса цяла седмица.

Това вече не е просто неприятно време, а тест за цели системи - здравеопазване, транспорт, енергетика и инфраструктура. Рачев отбеляза, че Европа до голяма степен вече се адаптира към новия климат, но предупреди, че дори атомните електроцентрали ще трябва да се приспособяват към такива горещи вълни.

Голямата картина е ясна - континентът става все по-топъл. България този път получава по-мек сценарий, със следобедни облаци, превалявания и температури, които звучат почти възпитано на фона на 40-градусовата испанска седмица. Но това не променя тенденцията: лятото вече има нов характер - по-нервно, по-сухо и с все по-чести горещи избухвания. Засега у нас то само се закача. В Европа обаче пак флиртува опасно.

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