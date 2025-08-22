Проф. Рачев ни изненада! Обяви нови обрати на времето

Навън си е лято. 26-27 градуса какво е?

А че в събота, неделя и понеделник ще има малко по-ниски температури, това не означава нищо. Коментара направи пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

По думите му събота, неделя и понеделник ще е хубаво, свежо, след което отново ще има повишаване на температурите, после пак малко ще паднат. "Чака ни едно хубаво, динамично време", заяви професорът.

През уикенда на места ще превали, но валежите няма да са кой знае какво като количество.

"Не виждам катастрофална промяна във времето", каза той относно някои апокалиптични прогнози.

По думите му няма да се „срутят“ температурите, няма да замръзнем. Ще има ветрец, ще превали и всичко това ще приключи до полунощ. През уикенда ще има много хубаво, свежо време.

От вторник температурите пак ще се повишават до над 30 градуса с много слънце

и така ще е до 4-5 септември, като ще има временни захлаждания. За това ще повлияе циклонът Ерин, обясни професорът.

Трябва да вали, имаме нужда, но няма да вали кой знае колко, каза Рачев. Допълни, че идва период с по-малко валежи.

"Не трябва да гледаме с големите розови очила. Трябва да се мисли. Източват се язовирите и то за направата на евтин ток", каза професорът.

