Продължава гасенето на пожари край Кърджали и в Пирин

Цяла нощ продължи гасенето на големия горски пожар край язовир "Кърджали“.

Той засегна около 200 декара смесена гора и застраши близките населени места.

Над 12 часа екипите на пожарната и горски служители правеха усилия да не допуснат огъня да доближи селата Ридово и Снежинките, предаде БНР.

Пожарът избухна в късния следобед вчера. Мястото е труднодостъпно и имаше опасност пламъците да стигнат до къщите на хората.

Заместник-кметът Даниел Делчев каза, че има готовност общината да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация. Но някои от тях напуснаха домовете си предварително.

В този район живеят около 200 души, както в близките села, така и в малки махали наоколо и вили покрай брега на язовира. Очакванията са днес пожарът да бъде локализиран.

И в следващите часове на терен ще останат шестте противопожарни автомобила и техниката на горските служби и общината в Кърджали. Ще продължи и правенето на просеки в гората, което е в основата да не се допусне разрастване на пожара.

21-ви ден продължава и борбата с огъня в Пирин планина.

Той и сега да гори на два фронта, а огнищата са хиляди.

През вчерашния ден в помощ на огнеборците, горските служители и доброволците се включи и летателна техника - два хеликоптера от състава на Военновъздушните сили и два самолета от европейските служби.

Фронтът от страната на Национален парк "Пирин" е локализиран, до късния следобед вчера ново разрастване нямаше.

Директорът на НП "Пирин" Росен Баненски обясни: "Две са направленията, в които които вятърът духа и избухва огъня - едното е в посока на Национален парк "Пирин", а другото е по посока на Държавно горско стопанство - Сандански, но то е под нас, там са съсредоточени повече сили и средства."

На терен има нужда и от още доброволци, съобщи Иван Ризов от Държавното горско стопанство в Струмяни: "Има доброволци на терен, доброволните формирования се свързват с нас, така че, имаме ли нужда, те са отзовават. По-скоро ни трябват обучени доброволци, добре подготвени."

