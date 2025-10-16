Приятен есенен ден, но до часове настъпва обрат на времето

Днес над страната ще има разкъсана, над повечето райони – значителна облачност. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в източните и планинските райони от страната. Преди обяд на места в низините и по поречията на реките видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 15°.

Над планините облачността ще бъде значителна, а билата и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време и на много места ще превалява дъжд. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Седмица напред

В петък от запад облачността ще се вплътни и след обяд в западните райони на много места ще превали. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. През нощта срещу събота и в събота валежи ще има и в останалата част от страната. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В неделя още сутринта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над крайните южни райони и там на места все още ще има валежи. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад. Температурите ще са с градус-два по-ниски. През първите дни от новата седмица в цялата страна ще бъде предимно слънчево.

В понеделник вятърът ще стихне и сутринта на места в низините видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. Ще се понижат и минималните температури, ще са предимно между 0° и 5° и на места в котловините ще се образува слана. Максималните ще са между 13° и 18°. Във вторник и сряда ще има разкъсана висока облачност; със слаб югоизточен вятър ще се затопля бавно.

