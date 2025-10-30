Прекрасен есенен ден. Вижте къде ще е най-слънчево и топло

Времето днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта временно ще е намалена. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°, на север от н. Калиакра – 15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Седмица напред

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя и понеделник. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3° и 8°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

Във вторник и сряда ще се появи слаб западен вятър, с него ще проникне относително студен въздух. Видимостта в низините и котловините временно ще се подобри. Облачността от запад ще се увеличи. Повишава се вероятността за изолирани слаби валежи в западната половина от страната.

