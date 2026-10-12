Потоп дебне до часове наш основен град

Оранжев код за значителни валежи е обявен за Бургас и голяма част от Източна и Югоизточна България, където във вторник се очакват интензивен дъжд и временно силен северен вятър. Предупреждения от първа и втора степен обхващат почти цялата страна, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Най-сериозна се очертава обстановката в общини от областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. За тях е в сила оранжев код, като на места валежите могат да бъдат значителни и интензивни.

Жълт код е обявен за редица райони в Северна, Централна и Южна България. Без предупреждение остават предимно части от Югозападна България.

През нощта облачността ще се задържи над цялата страна и на много места ще вали. Най-значителни количества първоначално се очакват в Централна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а в София - около 9 градуса.

През деня времето ще остане предимно облачно и дъждовно. В Централна и Източна България валежите на места ще се усилват, докато в югозападните райони постепенно ще отслабват и ще спират.

Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Температурите почти няма да се променят през деня, като максималните стойности ще са между 10 и 15 градуса. За София прогнозата е около 11 градуса.

По Черноморието предстои мрачен и дъждовен ден. Следобед на места се очакват значителни валежи, а северният вятър ще бъде умерен и временно силен. Максималните температури ще останат между 15 и 17 градуса.

Морската вода е между 20 и 21 градуса, а вълнението ще бъде около 2-3 бала. Сред районите, за които се очакват по-съществени количества дъжд, е и Странджа.

В планините времето също ще бъде облачно, ветровито и с валежи. Под около 1700 метра ще вали дъжд, а над тази височина се очаква сняг. По-значителни количества са прогнозирани за Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.

Температурата на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра - около 1 градус. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще достигне стойности над обичайните за октомври.



