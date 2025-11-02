Пореден ден с нормален трафик по граничните пунктове на страната

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово-Бекет, изпълнява отново курсове.

Поради ремонтни дейности временно ще бъде преустановено движението през Дунав мост при Русе за леки автомобили от 9:00 до 21:00 часа на 4 ноември и за товарни автомобили от 9:00 часа на 4 ноември до 9:00 часа на 5 ноември.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

