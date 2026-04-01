Полицаят спасил детето от 8-ия етаж днес с вълшебни думи

Дете на две години и седем месеца увисна от парапета на осмия етаж на жилищен блок днес и бе спасено по Божие чудо буквално, а новината стана най-публикуваната и в социалните мрежи. Инцидентът с хепи енд се е случил в Ямбол и накара мнозина да възкликнат: "Това дете не само има ангел-пазител, има цял взвод такива!".

Момченцето беше спасено от полицай, който рискува живота си, след като хора от съседен блок подават сигнала. Униформените разбиват вратата на входа и на жилището, успяват да излязат на балкона и изтеглят момченцето през металния парапет.

Шокиращите кадри снима Ива Цветанова. На връщане от работа учителката вижда невръстно дете да виси от осмия етаж.

В апартамента не е имало възрастни. „Вдигам глава и виждам дете, което виси горе, наистина шокиращо. Стоеше и се хванало с едната ръчичка за металната пръчка“, казва жената.

Момченцето едва се държи, едното му краче е във въздуха. „Издаваше звуци като стреснато дете. Не крещи, не вика“, обясни още Ива Цветанова. Идват патрулки. Двама полицаи разбиват вратата на входа и на жилището, в което двете деца са сами - освен момченцето има и бебе на годинка в количка. Мартин се качва на седмия етаж и оттам се опитва да хване детето.

„Не осъзнава височината, няма представа къде се намира и всеки момент може да се изпусне. Аз се държах за простора, а гражданинът ме държеше за крака. Казвах на детето, че ще му купя шоколад, само да се държи за терасата“, разказа Мартин Петров, младши полицай.

Момченцето е прегледано от медицински екип на място, няма наранявания. Двете деца са изведени от социалните в приемно семейство. По информация на bTV родителите на децата са млади и работят в заведения за бързо хранене в града. Според социалните имат проблем с наркотиците. Досега не е подаван сигнал, че в семейството има някакви проблеми. Полицията в Ямбол взе мерки. Родителите на детето, увиснало от осмия етаж на блок в Ямбол, са задържани, съобщиха от полицията за bTV.

