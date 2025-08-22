Почти месец по-късно: Овладяха огнената стихия в Пирин

Пожарът в Пирин, който избухна вечерта на 25 юли, е напълно ликвидиран.

Това обяви областният директор на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Благоевград комисар Валентин Василев, предава БНР.

"Въпреки, че няма тлеещи огнища - нито по периметъра, нито във вътрешността на пожара, обходите на огнеборците ще продължат, а най-големият риск е торфът с дълбочина над 50 см", каза комисар Василев.

"Можем да кажем, че пожарът, след като беше локализиран, вече е ликвидиран по всички фронтове. Нямаме развитие по периметъра на пожара. Продължават обаче обходите на нашите служители.

Торфът е с дълбочина от 50 см и ние ще продължим с нашите обходи за откриване, ако има такива места, където той още тлее", обясни директорът на благоевградската пожарна.

Тепърва ще се прави задълбочен анализ на горските пожари, на природните катаклизми, които ги превръщат в истинско бедствие, на действията на институциите и отговорността на обществото, но категорично живеем в нова реалност, каза комисар Василев.

"Трябва да се адаптираме. Да пренастроим нашите системи, мисленето си и поведението си за новата реалност, която е с температури над 35 градуса, ветрове с пориви в порядъка на 80-90 км в час, за да може първо да предотвратяваме възникването на пожари, и след това сме адаптирани, подготвени за реакция.

Не само службите, а и населението при възникване на бедствия", заключи директорът на благоевградската пожарна.

