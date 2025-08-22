Неописуема трагедия по южното Черноморие, две жени са мъртви

Две жени са се удавили по южното Черномори, става ясно от съобщение тази сутрин.

На 21 август вечерта в Районното управление на полицията в Царево е получено съобщение за инцидент в района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, при който

в морето се удавила 56-годишна жена от София.

Тялото й е откарано в отделение Съдебна медицина при УМБАЛ-Бургас. Работата по случая продължава.

Също на 21 август, но по обяд, в Районното управление в Поморие е получено съобщение за инцидент в района на южния плаж на Поморие пред комплекс Феста Панорама, при който в морето срещу първи спасителен пост

се удавила 72-годишна финландска гражданка,

пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Тялото й е откарано за аутопсия в отделение Съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Поморие.

