Отлични новини за родителите! По-високи помощи

Еднократните помощи при раждане на дете ще бъдат увеличени с над 56%, а обезщетението за втората година от майчинството ще достигне 450 евро. Това предвижда проектът на държавния бюджет за 2027 г., съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите ѝ правителството планира по-висока финансова подкрепа за семействата с деца въпреки препоръките на Европейската комисия за ограничаване на социалните разходи.

Предвижда се увеличение и на месечните детски добавки с между 16% и 19% в зависимост от броя на децата в семейството. От тази подкрепа се възползват над 400 000 семейства в страната. Значително повече средства са заложени и за отглеждането на деца с увреждания. Според Ефремова месечната помощ за дете с най-висока степен на увреждане ще нарасне с над 100 евро.

Промени се предвиждат и в обезщетенията за майчинство. За втората година увеличението ще бъде с 13%, като фиксираната месечна сума ще достигне 450 евро.

Правителството планира и по-висока финансова подкрепа за майките, които решат да се върнат на работа преди детето им да навърши две години. В този случай те ще могат да получават 75% от обезщетението, което би им се полагало, ако продължат да отглеждат детето си вкъщи.

За първата година от майчинството също се очаква увеличение, свързано с планираното повишаване на максималния осигурителен доход. Размерът на това обезщетение зависи от осигурителния доход на майката през предходния период. Ефремова съобщи още, че се предвиждат допълнителни данъчни облекчения за семействата, както и промяна в доходните прагове за получаване на социални помощи. Целта е повече хора да запазят достъпа си до подпомагане при нарастване на доходите.

Ще бъдат увеличени и социалните плащания за хората с увреждания и за домакинствата с доходи под линията на бедност. Част от тези помощи са обвързани с нейния размер и нарастват автоматично при повишаването ѝ.

Социалният министър коментира и предвиденото увеличение на минималната работна заплата. Засега в проектобюджета за 2027 г. е заложен размер от 660 евро, но окончателното решение предстои. „Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро“, заяви Ефремова.

Тя обясни, че размерът на минималното възнаграждение трябва едновременно да осигурява средства за покриване на основните потребности на работещите и да бъде поносим за работодателите. По думите ѝ окончателното решение се очаква в следващите две седмици, след като бъдат уточнени всички параметри на държавния бюджет.

Ефремова потвърди, че проектът на бюджета вече е изпратен за консултации в Брюксел. България има ангажименти към Европейската комисия за ограничаване на бюджетния дефицит, а сред препоръките са били и мерки за намаляване на социалните разходи. Въпреки това правителството е избрало да увеличи подкрепата за семействата и най-уязвимите групи, заяви министърът.

Според нея допълнителните разходи ще бъдат компенсирани чрез мерки за повишаване на бюджетните приходи. Ефремова посочи, че кабинетът се стреми към по-нисък прогнозен дефицит, без това да се отразява негативно върху доходите на населението.