Отиде си светило в хирургията, спасител на хиляди деца

Внезапно е починал детският хирург д-р Михаил Димитров. Това съобщиха от детската хирургия на "Пирогов".

"Най-добрите си тръгват тихо, оставяйки след себе си празнота, която няма как да бъде запълнена

Детска хирургия - Пирогов загуби един от своите най-светли хора!

Днес д-р Михаил Димитров ни напусна внезапно. Той бе лекар с безупречен усет, търпелив ментор на младите ни колеги и приятел, който никога не предаде никого!

Покланяме се пред професионалиста, но най-вече пред човека, който с примера си показа, че морала и добротата са въпрос само на личен избор и няма как да зависят от обстоятелствата!

В Детска хирургия - Пирогов загубихме колегата, на чиито ръце винаги сме разчитали, но избираме светлината - да запазим спомена за великолепното чувство за хумор на Мишо и смеха, който ни подаряваше!

Точно така искаме да се сещаме за него - с усмивка!

Светъл да е пътя ти, Мишо!", написаха от там във Фейсбук.

Д-р Михаил Димитров е със специалност по Детска хирургия, с над 23 години медицински опит. Занимава се с диагностика, консервативно и оперативно лечение на деца до 18 години.

Завършва медицина в Медицински университет – София през 2000 г.

От 2000 г работи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – Клиника по детска хирургия.

