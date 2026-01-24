Отиде си известен бизнесмен и футболен бос, който стана жертва на отвличане

Почина бизнесменът Стефко Колев. Тъжната вест съобщи в социалните мрежи журналистът Станил Йотов.

Стефко Колев беше директор на „Руен“ и представител на „Пума“ за България. Под негово ръководство футболният клуб „Добруджа“ постига най-високото си класиране в „А“ група - седмо място през сезон 1995/1996 година.

„Лека ти пръст, приятелю... Починал е един от най-читавите футболни президенти в новата история на българския футбол Стефко Колев, шеф на Добруджа, беше директор на "Руен" и представител на "Пума" за България. Изключително удоволствие беше да го познавам лично, правил съм интервюта с него в "7 дни спорт".

Абсолютен антипод на мутренското управление на футбола ни през втората половина на 90-те години, благ и ерудиран човек, много добър ръководител. Още помня как лично слезе на терена да спре публиката от Добрич, която разби рекламните пана и нахлу на терена в справедливия си иначе гняв срещу съдийството на един мач.

Пострада лошо от мутри, които го отвлякоха преде 25 години и поискаха откуп, който пък при хвърлянето му от влака около Нови Искър се разпиля... Да му е светло небето“, написа Йотов в профила си във Фейсбук.

Стефко Колев е първият отвлечен за откуп бизнесмен в България.

През септември 2001 г. той и шофьорът му са блокирани от насрещно движещ се автомобил на малка улица пред дома му.

Първоначално бандитите искат 4 милиона лева откуп за свободата му. По-късно обаче жертвата успява да се споразумее с похитителите си за 1 милион лева. Съпругата му събира парите от познати и бизнес партньори на мъжа си.

Около 40% от сумата е взета назаем с високи лихви.

Жената получава указания да хвърли парите от движещ се влак през Искърското дефиле. В резултат около 10% от сумата се разпилява и е намерена от кантонер, който връща средствата на властите.

Бандитите все пак пускат бизнесмена, който остава 7 дни в плен.

За отвличането са обвинени Данаил Георгиев-Джаки и Борис Арсов-Борчо, който е от групата на Йоско Костинбродския и по-късно е разстрелян. На 1 септември 2003 г. обаче Софийският градски съд пусна под парична гаранция 2500 лв. петима от шестимата задържани по делото за отвличането.





