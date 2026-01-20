Светът на модата се прощава с Валентино! Нещо невиждано

Италианският моден дизайнер Валентино Гаравани, известен като Валентино, почина на 93-годишна възраст.

Творенията на Валентино носеха известни личности като включително Елизабет Тейлър, Нанси Рейгън, Шарън Стоун, Джулия Робъртс и Гуинет Полтроу.

Той е съосновател на модната къща "Valentino" през 1960 г. и се нарежда редом с Джорджо Армани и Карл Лагерфелд на върха на професията.

В изявление, публикувано в Instagram, фондацията „Валентино Гаравани и Джанкарло Джамети“ заяви: „Той почина мирно в римския си дом, заобиколен от любовта на семейството си". Фондацията на Валентино съобщи, че тялото на легендарния дизайнер ще бъде изложено за последно поклонение в Рим – на площад „Пиаца Минянели“ – в периода между 21 и 22 януари. Опелото ще се състои на следващия ден в базиликата „Санта Мария дели Анджели е деи Мартѝри“.

Валентино е роден в Ломбардия през май 1932 г. и остава в историята на модата с колекциите си, които олицетворяваха лукс, богатство и разточителна елегантност. Името му се превърна в символ на висшата мода и неподвластния на времето италиански стил.

Той се мести в Париж, за да учи в "Chambre Syndicale de la Couture Parisienne", когато е само на 17 години, и продължава да работи с дизайнерите Жак Фат, Баленсиага, Жан Десе и Ги Ларош.

Т.нар. „Valentino Red“ (Valentino червено) се превръща в негова запазена марка още в началото на кариерата му. Самият Валентино разказва, че е открил нюанса по време на пътуване до Барселона, където бил поразен от наситеното червено в интериорите, облеклата и атмосферата. Оттогава цветът става негова емблема.

Червеното на Валентино не е просто цвят, а изявление – символ на страст, елегантност, сила и чувственост. Дизайнерът често казва, че „червеното е цветът, който кара жената да бъде забелязана“. В продължение на десетилетия почти всяка негова колекция включва поне една рокля в този характерен нюанс, а червеният цвят се превръща в синоним на лукса, който модната къща Valentino олицетворява.

Това стана толкова значимо за модната къща, че за последната колекция на Valentino през 2008 г. всички модели носеха червени рокли за финала.

Валентино е дизайнер на сватбената рокля на шведската принцеса Маделин, когато тя се омъжи за британско-американския финансист Кристофър О'Нийл през юни 2013 г.

През декември 2023 г. той беше удостоен с наградата за изключителни постижения на церемонията по връчване на наградите за британска мода, която се проведе в лондонската Роял Албърт Хол.

Александра Шулман, бившият главен редактор на британския "Vogue", заяви в предаването PM на BBC Radio 4, че всеки аспект на Valentino „олицетворява блясък и лукс“.

„Това е много тъжна новина, защото той беше един от последните велики дизайнери на съвремието. Наистина не го е интересуваше чак толкова, че не е най-модерният, най-авангардният дизайнер, той просто искаше да създава дрехи, които са красиви - и те бяха. Той също така задържа своите известни клиенти за дълго време, започна с хора като Жаклин Кенеди, която носеше Валентино, когато беше в траур", каза Шулман.

Шулман изброи редица холивудски звезди, които са били големи поддръжници на дизайните на Валентино през последните 15 години - включително Полтроу, Никол Кидман и Дженифър Лопес.

„Те не бяха нещо, с което се нахлузвахте, за да отидете в офиса - те бяха наистина страхотни рокли", добави Шулман.

