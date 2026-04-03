Опасно време удря България-наводнения, бури и градушки

Опасни метеорологични явления се очакват в Източна България през следващите дни, като синоптиците предупреждават за гръмотевични бури, интензивни валежи и условия за градушки, съобщава Метео Балканс, цитиран от "Марица".
Причината е активен средиземноморски циклон, който ще влияе на времето в страната до събота.
Какво причинява бурите
По данни на Meteo Balkans нестабилната обстановка се дължи на сблъсък между топъл и влажен въздух от юг и по-хладни въздушни маси. Тази комбинация създава мощни купесто-дъждовни облаци, които носят: проливни валежи, гръмотевици, силен вятър, локални градушки.
В Източна България рискът е по-висок заради по-бързото натрупване на енергия в атмосферата.
Къде ще са най-силни валежите
Климатологът Симеон Матев посочва, че най-интензивни и продължителни валежи се очакват в Рило-Родопската област.
На места количествата могат да надхвърлят 50 литра на квадратен метър, което увеличава риска от локални наводнения, свлачища, преливане в ниските райони.
Един от ключовите показатели за силата на бурите е т.нар. „flash density“ – плътност на светкавиците.
Високите стойности означават по-чести гръмотевици, по-силни порои, по-голяма вероятност от градушки.
Дори дребните градушки могат да нанесат щети върху земеделска продукция, автомобили и покриви.
Най-опасни ще бъдат утре следобедните часове, когато условията са най-благоприятни за развитие на бури, особено в Южна и Източна България.
В планините на Западна и Централна България се очаква дори сняг, което подчертава рязката динамика на времето.
Синоптиците съветват:
избягвайте открити пространства при гръмотевични бури
не стойте близо до високи обекти и дървета
шофирайте внимателно заради намалена видимост и хлъзгави пътища
Очаква се постепенно стабилизиране на времето около Цветница, когато валежите ще отслабнат и ще има повече слънчеви часове.
До тогава обаче остава повишеният риск от опасни атмосферни явления в голяма част от страната.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com