Опасно време удря България-наводнения, бури и градушки

Опасни метеорологични явления се очакват в Източна България през следващите дни, като синоптиците предупреждават за гръмотевични бури, интензивни валежи и условия за градушки, съобщава Метео Балканс, цитиран от "Марица".

Причината е активен средиземноморски циклон, който ще влияе на времето в страната до събота.

Какво причинява бурите

По данни на Meteo Balkans нестабилната обстановка се дължи на сблъсък между топъл и влажен въздух от юг и по-хладни въздушни маси. Тази комбинация създава мощни купесто-дъждовни облаци, които носят: проливни валежи, гръмотевици, силен вятър, локални градушки.

В Източна България рискът е по-висок заради по-бързото натрупване на енергия в атмосферата.

Къде ще са най-силни валежите

Климатологът Симеон Матев посочва, че най-интензивни и продължителни валежи се очакват в Рило-Родопската област.

На места количествата могат да надхвърлят 50 литра на квадратен метър, което увеличава риска от локални наводнения, свлачища, преливане в ниските райони.

Един от ключовите показатели за силата на бурите е т.нар. „flash density“ – плътност на светкавиците.

Високите стойности означават по-чести гръмотевици, по-силни порои, по-голяма вероятност от градушки.

Дори дребните градушки могат да нанесат щети върху земеделска продукция, автомобили и покриви.

Най-опасни ще бъдат утре следобедните часове, когато условията са най-благоприятни за развитие на бури, особено в Южна и Източна България.

В планините на Западна и Централна България се очаква дори сняг, което подчертава рязката динамика на времето.

Синоптиците съветват:

избягвайте открити пространства при гръмотевични бури

не стойте близо до високи обекти и дървета

шофирайте внимателно заради намалена видимост и хлъзгави пътища

Очаква се постепенно стабилизиране на времето около Цветница, когато валежите ще отслабнат и ще има повече слънчеви часове.

До тогава обаче остава повишеният риск от опасни атмосферни явления в голяма част от страната.

