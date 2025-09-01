Омбудсманът иска по-бързи ремонти от "Топлофикация София“

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров с препоръка да бъдат положени максимални усилия за съкращаване на сроковете на започващата от днес 9 дни планова профилактика и ремонтни дейности на топлопреносната мрежа в ТР „Изток София“. По тази причина десетки големи квартали с хиляди битови клиенти, множество медицински и стопански обекти ще останат без топла вода.

„Като отчитам важността на предвидените инженерни дейности, подчертавам, че спирането на топлоснабдяването обхваща голяма част от столичния град. В тази връзка и на основание Закона за омбудсмана отправям препоръка да бъдат приложени всички възможни технически и организационни мерки за съкращаване на сроковете за изпълнение на предвидените дейности, при стриктно спазване на изискванията за безопасност и качество на извършваните работи“, пише омбудсманът.

Освен това Делчева посочва, че очаква след извършването на ремонтите на топлопреносната мрежа обектите и „по-конкретно изкопите да бъдат добре обезопасени, а след приключване на работата на място, увредената улична и тротоарна инфраструктура да бъде своевременно и качествено възстановена“.

