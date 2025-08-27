Обрат! Времето ни готви изненада в последните часове на август

Очаква ни нов обрат с времето в последните часове на месеца.

Почти до календарния край на август времето ще остане слънчево с лека облачност, без валежи. Сутрините ще са прохладни, на места с температури под 15 градуса. Денем обаче ще е приветливо топло с показания на термометрите между 30 и 35 градуса.

Кулминацията на настоящия топъл цикъл ще е в събота с дневни температури до 36-37 в обичайно горещи зони като Дунавската равнина, Югоизтока и долното течение на река Струма.

Вечерта на 30 и на 31 август ще премине студен атмосферен фронт.

За кратко ще се усили вятърът от Северозапад. Ще има валежи - локално временно интензивни, с гръмотевици и с предпоставки за градушка. Явленията ще се развиват в хода на неделния ден, който ще е по-хладен - с температури от 25 до към 30 градуса.

В първите 2 дни на септември ще е свежо и слънчево.

В понеделник температурите през деня ще са в интервала 27-32 градуса, във вторник - между 30 и 25 градуса. Сутрините ще са хладни.

Ранните прогнози допускат преминаване на фронтове с валежи около 3, след това - на 6 и 7 септември. При подобни обстановки можем да очакваме интензивни, но ограничени по обхват извалявания и временно понижение на температурите с усещане за приближаващата есен.

По Черноморието ще е преобладаващо слънчево до 31 август.

Едва привечер в неделя се очакват локални валежи. Вероятност за такива има на 3, след това на 7 и 8 септември, отново по-късно през деня. Около преминаващите смущения ще има усилвания на вятъра. Следобедните температури в повечето от дните ще са около и малко под 30 градуса.

Високи вълни се очакват на 28 и 29 август. След това, в първите дни на септември морето ще е по-спокойно.

