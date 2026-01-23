Облаци и мъгли днес, ето кога иде по-топлото време

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще започне да се разсейва. Над Северна и Източна България обаче облачното време ще се задържи почти през целия ден, а в крайните югоизточни райони ще има слаби превалявания от дъжд. Температурите ще варират от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България.

Мъглива сутрин и по-ясен следобед в по-голямата част от страната

В равнинните и котловинните райони сутринта ще премине при намалена видимост и ниска облачност, като след обяд на много места тя ще се разкъса. Изключение ще правят Северна и Източна България, където облачното време ще се запази почти през целия ден. В крайните югоизточни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде слаб, в Североизточна България от северозапад. Максималните температури ще са от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България, като в София ще бъдат около 8°.

Слънчево в планините с отделни превалявания от сняг

В планините времето ще бъде предимно слънчево, но преди обяд ще има по-значителни увеличения на облачността, главно над Витоша и Стара планина. На отделни места там е възможно слабо прехвърчане на сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, а на 2000 метра - около минус 1°.

Облачно по Черноморието и слаби валежи по южното крайбрежие

По Черноморието ще преобладава облачно време, като по южното крайбрежие ще има слаби превалявания от дъжд. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 5° и 7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Почивните дни с мъгли, слаби валежи и постепенно затопляне

И през почивните дни вятърът ще бъде слаб, от южната четвърт. В много райони в равнините и котловините отново ще има мъгли или ниска облачност, като временно подобрение на видимостта ще настъпва около обяд. Слаби валежи са възможни на отделни места, в събота в крайните западни планински райони, а в неделя - в южната част на Родопите. Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°. В северозападните райони, където мъглите ще се задържат почти през целия ден, температурите ще остават близки до нулата.

Следващата седмица с южен вятър, валежи и още по-високи температури

В понеделник в Източна България и в районите близо до северните планински склонове южният вятър ще се усили, а дневните температури ще достигат 15°-16°. Облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд, на повече места и по-значителни в Южна България. Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад, валежите ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва. В сряда вятърът отново ще придобие южна компонента и към вечерта в Източна България ще се усилва, при разкъсана облачност и температури между 9° и 14°. В четвъртък ще преобладава облачно време, от запад на изток ще превали дъжд, а вятърът от юг-югозапад в източната половина на страната ще бъде умерен и силен, като температурите ще се задържат високи.

