Ново земетресение у нас. Пак на морето

Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер разлюля района на Бургас днес в 13:27 часа.

Трусът бе регистриран от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) на дълбочина 12 километра, предаде Дунав мост.

Епицентърът на земетресението се намира на 97 километра югоюгозападно от Варна и на 11 километра югозападно от Бургас, според данните на центъра.

Слаба сеизмична активност

При магнитуд 2.0 земетресението попада в категорията на много слабите трусове, които рядко се усещат от хората на земната повърхност. Такива сеизмични събития обикновено не причиняват никакви щети на сгради или инфраструктура.

Към момента няма постъпили сигнали за материални щети или пострадали хора в региона. Жители на високи етажи в сградите може евентуално да са усетили много лек тръс.

Това е второто земетресение в района на Черно море за последните 24 часа. Вчера в 18:44 часа бе регистрирано значително по-силно земетресение с магнитуд 4.0 в Черно море, чийто епицентър се намираше на 160 километра от Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com