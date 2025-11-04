Нов потоп удря страната в тези дни

Потвърждават се прогнозите за очаквана значителна валежна обстановка над крайните югоизточни райони на страната на 6–7 ноември, съобщиха от "Метео Балканс". Според моделите, валежите над тези райони ще бъдат предимно конвективни по характер, а очакваните количества – между 40 и 60 л/кв. м за период от 24 часа.

На 6 и 7 ноември се очакват валежи и в различни части на страната, като по-значителни количества се прогнозират над Югозападна и Централна България. Точното разпределение на валежите обаче силно зависи от разположението на циклоналнят вихър над страната.

Поради орографията и топлата морска вода, според "Метео Балканс", е препоръчително да се следят внимателно валежите по Южното Черноморие, тъй като там те ще бъдат проливни по характер, а прогнозните количества – значителни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com