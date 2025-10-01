НОИ с последни данни за пенсиите. Повече пари

Пенсионните плащания продължават да бъдат основен разход в системата на държавното обществено осигуряване, показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за касовото изпълнение към август 2025 г.

За периода януари – август тази година, разходите за пенсии достигат 15,7 милиарда лева, което е с 1,69 милиарда лева повече спрямо същия период на миналата година. Това представлява ръст от 12% на годишна база, като тенденцията ясно показва нарастващо натоварване върху пенсионната система.

Повече пенсионери, по-високи пенсии

Броят на пенсионерите в страната надхвърля 2,05 милиона души, а средната пенсия за месец август е достигнала 1 013,69 лева – с 86 лева повече, отколкото през 2024 г. Това увеличение е резултат от последователните индексации и мерки за компенсиране на инфлацията, прилагани в последните години.

Общо разходите надхвърлят 17,7 млрд. лева

Съвкупните разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към август 2025 г. възлизат на 17,7 милиарда лева. Това е увеличение от почти 1,8 милиарда лева спрямо същия период на миналата година.

След пенсиите, втората най-голяма група разходи в системата са обезщетенията и помощите по Кодекса за социално осигуряване, които възлизат на 1,9 милиарда лева. Те също бележат ръст – със 110 милиона лева повече на годишна база.

Половин милиард болнични за половин година

Особено сериозен остава делът на разходите за временна неработоспособност. Само за първите шест месеца на годината държавата е изплатила около 500 милиона лева за болнични обезщетения – сума, която поставя на дневен ред необходимостта от по-стриктен контрол и оптимизация в този сегмент.

Приходите също растат, но не догонват разходите

От страна на приходите, системата отчита постъпления в размер на 9,8 милиарда лева за първите осем месеца на 2025 г. Това е 1,3 милиарда лева повече спрямо 2024 г. – положителна тенденция, но въпреки това разходите продължават да изпреварват приходите, което поставя дългосрочна въпросителна пред устойчивостта на пенсионната система.

Ръст и при Учителския пенсионен фонд

Учителският пенсионен фонд отчита приходи от 96 милиона лева и разходи от 77 милиона, като и двете стойности бележат увеличение спрямо предходната година.

Фондът за гарантирани вземания на работници и служители пък е с постъпления от 2,8 милиона лева и разходи от 2,1 милиона. Макар и с малък мащаб, тези фондове остават стабилен инструмент в защитата на специфични групи осигурени лица.

