Най-радостният ден за пенсионерите дойде

Изплащането на пенсиите за август днес и ще завърши на 20 август (сряда).

Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени в днешния ден.

На 5 август на всички правоимащи лица бяха изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец юли.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

