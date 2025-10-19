Настъпва златна есен. Започва връщане към високи температури

Над по-голямата част от страната днес ще бъде слънчево. Преди обяд над южните и източните райони облачността все още ще бъде значителна, но ще е почти без валежи. Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието преди обяд все още облачността ще бъде значителна, в сутрешните часове по-южното крайбрежие и с превалявания. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Седмица напред

В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево, във вторник с разкъсана висока облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще бъде слаб. Сутрин ще е студено с минимални температури в по-голямата част от страната между 2° и 7°, по-ниски на места в котловините, където ще има слана. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. В сряда и четвъртък ще има по-значителни увеличения на облачността, на отделни места в Западна България и планините ще превали слаб дъжд. Вятърът ще остане от юг, температурите ще се повишат още и максималните в много райони ще са около и над 20°. В петък и събота ще бъде предимно слънчево със слаб юг-югозападен вятър. Сутрин на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Топло време с минимални температури между 7° и 12°, максимални в събота между 22° и 27°.

