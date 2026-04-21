Майка и бебенцето й в тежко състояние след катастрофа

Майка и бебе на 2 месеца са настанени в тежко състояние и с опасност за живота в отделението по реанимация в МБАЛ - Шумен след тежкото пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал в понеделник вечерта между селата Риш и Александрово, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, цитирани от БТА.

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание.

Шофьорът е 38-годишен мъж от Шумен, е с фрактура на ребрена дъга. Тестван е за алкохол и наркотични вещества и техни аналози, пробите му са отрицателни, добавиха от пресцентъра на полицията.

Шофьорът е предприел маневра за изпреварване на автомобили. При завършване на маневрата е загубил контрол над управлението на колата, която е излязла вдясно от пътното платно, и се ударила в скат.

И четиримата са откарани за преглед в болницата след катастрофата. Сигналът за тежкия инцидент е приет малко след 16 ч.

