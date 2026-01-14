Изолация и бързо лечение! Съветите на проф. Аргирова за грипа

„При първите симптоми реагирайте веднага – ранното лечение е ключът да не се стигне до пневмония и тежки усложнения“, предупреди пред бТВ вирусологът Радка Аргирова като очерта най-важния съвет към хората на фона на първата грипна епидемия за сезона. По думите ѝ тази зима грипът започва по-рано, разпространява се по-бързо и изисква много по-навременна реакция от обичайното.

Как да реагираме при първи симптоми

Проф. Аргирова подчерта в ефира на бТВ, че при висока температура, втрисане, силни мускулни болки, отпадналост и кашлица хората трябва незабавно да се изолират и да започнат противогрипно лечение. Според нея именно първите 24-48 часа са решаващи за хода на заболяването и могат да предотвратят тежки усложнения. Тя беше категорична, че самолечението и отлагането на терапията крият сериозни рискове, особено за възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

Какъв грип циркулира тази зима

Според вирусолога тази година циркулира т.нар. „букет от вируси“ – освен грипните вируси се разпространяват респираторно-синцитиален вирус, парагрип, риновируси, аденовируси и бокавируси. Най-разпространен обаче е грипният вирус тип A (H3N2), включително нов вариант, който не е включен в тазгодишната ваксина, тъй като е изолиран след определянето на нейния състав. Аргирова подчерта, че това не прави ваксината безполезна – защитата е по-слаба, но реална, а самият вирус не протича по-тежко, макар да се предава по-лесно заради мутация в хемаглутинина.

Усложненията идват бързо, антибиотиците не помагат

Най-тревожната особеност на настоящата грипна вълна е бързото развитие на усложнения. Проф. Аргирова предупреди, че при част от пациентите, само ден-два след началото на симптомите, може да се развие пневмония. Тя напомни, че антибиотиците нямат място в лечението на грипа и се използват само при доказана вторична бактериална инфекция. В същото време продължават да се регистрират случаи на Ковид-19 и комбинирани инфекции грип плюс ковид, които протичат особено тежко, като вече има бързи тестове за разграничаване на вирусите.

Първата грипна епидемия вече е факт в област Варна за периода от 14 до 20 януари, като учениците преминават към онлайн обучение, а Бургас и още няколко области са на прага на епидемия. Според прогнозата на проф. Аргирова пикът на грипната вълна се очаква в края на януари, като до тогава остават в сила основните препоръки – носене на маски, добро проветряване, избягване на масови събития и особено внимание към децата, които са сред най-активните преносители на вируса.

