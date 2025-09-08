Градусите скачат! Времето с още изненади

НИМХ съобщи прогнозата за времето за 9 септември.

Времето в България във вторник ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури леко ще се увеличат на повечето места и ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com