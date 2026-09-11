Градусите скачат! Времето с още изненади
Температурата на морската вода е около 25°
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Температурата на морската вода е около 25°
Тя даде много интересен коментар за силата на числото
Браншът изправи писмо на Борисов
Бюджетната комисия приеха на второ четене предложенията на ДПС
Те считат, че с намаляване ставката на ДДС ще се стигне до съществено понижение на цените на стоките, предназначени за деца до 3 години и те ще станат...
Ресторантите с още година отсрочка за новите касови апарати с онлайн отчет в реално време на транзакцията
Загреб. Земен трус с магнитуд 4,9 е регистриран в Хърватия, съобщава Европейският сеизмологичен център. Трусът е станал на дълбочина от 15 км на 124...
София. Министерски съвет назначи 9 областни управители. Новоназначенията са за градовете Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Търговище, Велико...