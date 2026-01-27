Ето колко евро трябва да имате за втора пенсия

Жените ще трябва да имат минимум 12 777 евро, а мъжете – 11 844 евро, ако искат да получават пожизнена втора пенсия от универсалните фондове. Това произтича от новите правила, които финансовото министерство и пенсионноосигурителните дружества предлагат за плащанията от втория стълб заедно с въвеждането на мултифондова система. Промените са предвидени в Кодекса за социално осигуряване и редактират първоначалните предложения, става ясно от справката с приетите бележки по законопроекта. Очаква се последният вариант на промените да влезе в Народното събрание, пише "Сега".



Освен големите промени, които за пръв път ще позволят различно по риск инвестиране на спестяванията ни, законопроектът променя и условията за избор на пенсионен продукт. Този избор зависи от натрупаните спестявания, като малките суми се дават еднократно, при достатъчно натрупвания – което засега е рядкост – човек може да получава пожизнена пенсия, както е в първия стълб, а хората между тези две хипотези, които са най-голямата група, получават парите си като разсрочено плащане, т.е. месечни суми като при пенсиите, но изплащани само за определен период.



Досега условията се равняваха по минималната пенсия, а занапред се обвързват с минималната заплата. В първоначалния вариант имаше една допълнителна възможност за реален избор – ако спестяванията стигат за пожизнено плащане между 10 и 20% от минималната заплата, т.е. между 60,20 и 124,04 евро месечно, то вместо пожизнена пенсия да може се избере разсрочено плащане, т.е. парите да се вземат по-бързо. Този текст обаче отпада от окончателния вариант на законопроекта, а аргументите за това са доста любопитни.



Подобно предложение дава възможност за повече свобода на осигурените лица да изберат вида на пенсионното плащане, но противоречи на замисъла на пенсионната реформа за допълваща пенсия от универсалните фондове през целия живот, отбелязват от Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества. Пожизнената пенсия е в интерес на осигурените лица, но този интерес невинаги може да бъде осъзнат в достатъчна степен, коментират те.



Статистиката ясно показва, че хората, които излизат в пенсия в момента, предпочитат максимално бързо да вземат парите си. Затова дружествата прогнозират, че ако се даде възможност за избор между пожизнена пенсия и разсрочено плащане, то всички ще изберат разсроченото плащане. Това на свой ред ще направи пожизнената пенсия още по-голяма рядкост, отколкото е сега. На практика тя ще остане само за лицата, които имат достатъчно спестявания, за да получават най-малко 20% от минималната заплата месечно (124,04 евро).

За да се получава такава пенсия, жените трябва да имат минимум 25 555 евро в партидите си, а мъжете – 23 688 евро, посочват дружествата.



Много малко хора обаче имат такива спестявания – средната сума в активните партиди към септември е 8461,79 лв. (4327 евро). Затова от асоциацията настояват тази възможност да отпадне и пожизнена пенсия да се полага, ако човек има достатъчно, за да получава поне 10% от минималната заплата. По прогнозите на дружествата това ще свали наполовина необходимите средства в партидата, т.е. за жените сумата ще е поне 12 777 евро, а за мъжете - 11 844 евро. МФ приема доводите и в последния вариант вероятно допълнителният избор ще отпадне.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com