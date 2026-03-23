Експерт с мрачна прогноза за цените на горивата

Ситуацията постоянно ескалира за съжаление, което ще доведе и до повишение на цените на горивата. Нещата, поне към момента, не изглеждат никак оптимистично. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред bTV. Но до какви цени ще стигнат, не може да се прогнозира още, защото войната е в ход, уточни експертът.

И добави: "Не мисля, че бензинът ще достигне 1,60, но дизелът - да. Това вече е факт. А кога правителството ще активира тази помощ, за която се говори, зависи изцяло от тях".

На въпрос как повишаването на горивата кореспондира с доходите у нас, Бенчев отвърна: "Какви са нашите доходи и индустрия зависи изцяло от управлението на държавата. Цените на бензина и на дизела при нас са по-евтини от тези, които са в много европейски страни, от Румъния, например, но контрастът с доходите е факт".

"Ние сме с 52 цента по-евтино на литър гориво от средната цена в ЕС", заяви Бенчев. И обясни, че цената на суровия петрол ще отиде още нагоре заради войната в Иран.

"Това е най-тежката криза с петролните продукти, дори по-тежка от 70-те години и нещата не изглеждат оптимистично", предупреди той.

"Аз избягвам да оценявам мерките, които правителството взима. Но това, което казваме от опит, е, че миналия път - тези 25 стотинки, които бяха дадени на всички - беше абсолютно безразборно и недомислено. Трябва да има по-структурна програма!", заяви Бенчев.

Тези 25 стотинки струваха 200 милиона лева на държавата след това. Затова, колкото по-добре диференцирана програма има, толкова по-оптимизиран ще е целият процес, смята експертът.

Според него служебното правителство се опитва да направи структурирана програма с подпомагането с 20 евро на домакинство, за да струва по-малко на бюджета.

"Когато помощта е диференцирана е по-добре за хората. Подпомагането от държавата е най-доброто решение, което може да се вземе в момента", добави още председателят на БПГА.

Запитан за евентуален таван на цените и намаляване на ДДС, Бенчев направи сравнение с това, което се е случило след подобен ход в съседна Гърция.

"Видяхме до какво доведе таванът на цените в Гърция - бензиностанциите затвориха, те не могат да работят на загуба. Таван на цените на производител също ще са проблем".

Бенчев предупреди, че ако такива мерки се въведат до един месец, то няма да има никакво гориво у нас. Затова, за да не се стига до въвеждане таван на цената на горивата, той призова правителството да започне разговори с американската страна за удължаване дерогацията на "Лукойл", за да се успокои пазарът на горива в България.

"Имаме запаси за зелени ситуации, но трябва ли да стигаме до тях? Защо трябва да си правим кризата сами? Тези резерви не са, за да се контролират цените, а за да се ползват, когато няма нефт на световния пазар", заяви Бенчев. И напомни за една важна дата, до която трябва да сме вземи важните решения.

"29 април - колкото по-рано имаме разрешение от американската страна, за да не се прилагат санкциите на "Лукойл", толкова по-добре. Призовавам правителството отсега за разговори с американската страна, за да може да осигурим горивата на пазара.

Ако нямаме решение до тази дата - ще трябва да се освобождават резерви. Но това е казус, за който даже не искам и да говоря."

Горивата ще ги има, но ще бъдат на по-висока цена, в случай че ескалациите се засилят. Всичко зависи от това как ще се развие конфликтът, заключи председателят на Българската петролна и газова асоциация.



