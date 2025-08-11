Екшън в Гаганица. Обвиниха кмета в побой

Голям екшън в берковското село Гаганица. Кметът е нанесъл побой на жена, която е с онкологично заболяване и има изменения в костната система, заяви пред bTV самата потърпевша Марияна Любенова. Тя разказа, че неприятната сцена се разиграла в пенсионерския клуб, където певческата група се събрала на репетиция за тържество.

Ставало въпрос за рождения ден на Антоанета Лазарова, най-известната жителка на селото, която се прочу преди години със своята специфична прическа. През 2015 г. тя се кандидатира за кмет на селото, но не получи достатъчно гласове.

Според разказа на потърпевшата кметът започнал да къса украсата от балони, след което започнал да я блъска с вратата на помещението, докато тя се строполила на земята. Два свидетели потвърдиха думите ѝ пред телевизията.

Кметът на Гаганица Емил Миладинов не присъства на прякото включване, като е дал обещание да коментира случая по-късно. Жители на селото обаче заявиха, че това далеч не е първия случай, в който той се държи грубо и агресивно. По случая тече разследване.



