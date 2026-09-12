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Лейди от Гаганица загуби

Лейди от Гаганица загуби

Кандидатът за кмет на село Гаганица, който се прочу със странната си прическа, загуби битката за поста. Антоанета Лазарова от БСП Лява България е полу...

26 октомври | 10:00
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