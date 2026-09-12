Екшън в Гаганица. Обвиниха кмета в побой
Агресията била по време на рожден ден на жената с най-известната прическа
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Агресията била по време на рожден ден на жената с най-известната прическа
Кандидатът за кмет на село Гаганица, който се прочу със странната си прическа, загуби битката за поста. Антоанета Лазарова от БСП Лява България е полу...
Берковица. Студенти по специалностите „История" и Археология" от Нов български университет започват проучване на археологически и средновековни обекти...