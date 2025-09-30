Доброволци и партньори на Кока-Кола ХБК България изградиха нови пешеходни алеи край Перловска река

Нови пешеходни алеи обособиха около Перловска река доброволци и партньори на Кока-Кола ХБК България

Акциите по почистване и облагородяване на две локации в София са част от

Стотици служители на Кока-Кола ХБК България се включиха в 18-ото издание на доброволческата инициатива „Моят зелен град“ в София, към което се присъединиха и партньори на компанията.

Доброволците почистиха и облагородиха пространството около Перловска река - от арт пространството „Топлоцентрала“ до Южния парк, заедно с фондация „Колективът“, които са организатор на ежегодния фестивал „Реките на София“. Към тях се присъединиха и доброволци от фондация „Сошъл Фючър“, която работи активно за включването в пазара на труда на хората с различни възможности. Освен разделно събиране на отпадъци, всички участници в акцията изрязаха храсти и растителност около коритото на реката, обособявайки нови пешеходни алеи за разходка в зелените площи. Така софиянци ще могат да се наслаждават от близо на живописната Перловска река и на богатото биоразнообразие в Южния парк, което включва над 65 вида птици, 29 от които защитени, а 2 - записани в Червената книга на България.

„С навършването на пълнолетие, кампанията „Моят зелен град“ навлиза в нов етап от своето развитие. През годините тя се утвърди като устойчива инициатива, отворена към нови партньорства и значими идеи с реално въздействие. Гордеем се, че заедно с нашите доброволци вдъхновяваме все повече хора да се включат. Така доказваме, че когато усилията са споделени и насочени към грижата за природата, можем да постигнем трайна положителна промяна в средата, в която живеем.“, каза Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в „Кока-Кола ХБК България“.

„Благодарим на всички доброволци от „Моят зелен град“, че заедно успяхме да почистим още един участък от бреговете на Перловска река , за да се доближим до това да го превърнем в живо обществено пространство. Това е основната мисия на инициативата “Реките на София” и се радваме, че намираме нови съмишленици.“, коментира от Мартин Янков, основател на „Реките на София”.

В партньорство с фондация „Сурия“, доброволците на Кока-Кола ХБК почистиха и парк „Кремиковци“ с прилежащите му площи, за да направят столицата още по-красива и зелена. Събраните разделно десетки чували с текстилни, пластмасови, хартиени, стъклени и метални отпадъци бяха предадени за рециклиране на ЕКОПАК България.

„Ние вярваме, че доброто има сила, когато е споделено. Доказахме го и днес в почистването с доброволците от Кока-Кола ХБК България.“, сподели Георги Ганчев, основател на Фондация „Сурия“.

Инициативата „Моят зелен град“ се реализира в съответствие с глобалните ESG ангажименти на Кока-Кола ХБК, като всяка година подкрепя усилията на доброволците в Световния ден за почистване в партньорство с кампанията „Да изчистим България заедно“.

Като част от предишните издания на „Моят зелен град“ екипът на Кока-Кола в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове. Само през 2024 г. доброволците в кампанията почистиха над 1500 декара замърсени площи около водни басейни и засадиха 200 широколистни и иглолистни дървета в София. В предходни доброволчески акции те засадиха над 7 декара гори, събраха разделно тонове отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 30 км крайбрежни зони, трансформираха 10 спирки на градския транспорт в София в контейнери за събиране на пластмаса и подкрепиха множество общественополезни инициативи.

