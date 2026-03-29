Циклон носи дъжд и сняг на места в България

Днес страната влиза в период на нестабилно и по-студено време, с валежи на много места и осезаем вятър. Най-сериозни количества дъжд се очакват над Североизточна България, а в някои западни райони сутринта ще превали и сняг. В планините условията ще останат зимни, а по Черноморието времето също ще бъде мрачно и дъждовно. През следващите дни обстановката ще се усложни допълнително заради средиземноморски циклон.

Какво време ни очаква днес

Днес времето ще бъде предимно облачно. На много места ще има валежи, като по-интензивни и значителни ще бъдат в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над югозападните райони. В сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 9°.

Планините остават в зимен режим

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, а под 1000-1200 метра - от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра - около минус 3°.

Дъжд и по Черноморието

По Черноморието също ще бъде облачно с валежи от дъжд, като по северното крайбрежие те ще са значителни. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 7°-8°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Понеделник и вторник - кратко отслабване, после ново активизиране

В понеделник ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността над Югозападна България. На много места отново ще има валежи от дъжд, а в планините - от сняг. В сутрешните часове по високите полета в Западна България и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина временно и силен вятър от север-северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 8° и 13°.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират.

Средата на седмицата носи нов циклон

В сряда, четвъртък и петък времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще бъде облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, а в планините - от сняг. Вятърът ще бъде от изток-североизток, умерен и силен, като в петък ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Температурите ще останат по-ниски от обичайните за периода, а преобладаващите максимални стойности ще бъдат между 8° и 13°.

В края на периода се очаква временно спиране на валежите, разкъсване на облачността и слабо повишение на дневните температури.

