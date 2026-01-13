Ето кога Радев връчва втория мандат за кабинет

На 14 януари, точно в 10.00 часа, президентът Румен Радев ще връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Процедурата се провежда съгласно чл. 99, ал. 2 от Конституцията, който задължава президента да предостави мандата на кандидата за министър-председател, излъчен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание. В настоящия парламент това е коалицията „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ).

Първият мандат беше връчен на най-голямата парламентарна сила – ГЕРБ–СДС, но той бе върнат веднага без да бъде реализиран. Така, след оставката на кабинета и проведените консултации с парламентарните групи, държавният глава пристъпва към следващата фаза от конституционната процедура.

Основният закон предвижда президентът първо да възложи съставянето на правителство на кандидат, посочен от най-голямата парламентарна група. При неуспех в рамките на седем дни, мандатът се предоставя на втората по численост сила. Ако и този опит се окаже безрезултатен, държавният глава има право да избере друга парламентарна група, която да посочи кандидат за министър-председател.

В случай че някой от проучвателните мандати завърши успешно, президентът внася предложение в Народното събрание за избор на премиер и състав на Министерския съвет. Ако обаче не бъде постигнато парламентарно мнозинство за редовно правителство, президентът, след допълнителни консултации, назначава служебен кабинет и насрочва предсрочни парламентарни избори в срок до два месеца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com