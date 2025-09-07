Бащата на Александър Василев разкри! Как се отглежда талант

Бащата на Александър Василев разкри за това как се подготвя талант със собствени усилия.

Историческият български финал на US Open при юношите предизвика вълна от гордост, а пътят към успеха на финалиста Александър Василев започва именно от тенис кортовете във Варна, където за първи път се влюбва в магията на тениса.

От същото място баща му Васил Василев и първият му треньор Иво Братанов споделиха своите емоции и оценка за представянето на 16-годишния талант, който, макар и да загуби, спечели сърцата на цяла България.

Въпреки загубата на финала, за бащата на Александър – Васил Василев, постижението е повод за гордост. На въпроса как е приел резултата, той отговори: „Е, разбира се, че малко не беше в това добро настроение, тъй като това е турнир, това е финал. В тениса е така, че няма равен резултат, единият побеждава. В случая Иван победи, честито на Иван и на екипа му“.

Той разказа, че се е чул със сина си веднага след мача, преди Александър да започне обичайните си процедури по възстановяване, допълва Нова тв.. Очаква се младият тенисист да се прибере в България утре на обяд. Въпреки емоционалния момент, бащата гледа напред: „Всеки мач е поука, всеки мач трябва да се извадят изводите и да се продължи напред“.

На въпроса каква подкрепа получава талантливото момче в България, Васил Василев беше откровен. Той сподели, че жестът на сина му да поздрави българите за Деня на Съединението е бил нормален, защото това е национален празник. Относно подкрепата обаче, той обясни: „Досега основно усилия във всяко едно отношение сме полагали ние и екипът, който е бил с него – от Иво Братанов до днес. Разбира се, федерацията в определени моменти е помагала, но в България не се е случило така, че сериозни спонсори да дойдат и да проявят интерес и да помагат. Цялата тежест пада върху родителите“.

Своята оценка за финала даде и първият треньор на Александър, Иво Братанов, който го е обучавал от 4 до 11-годишна възраст. „Беше един интересен за наблюдаване мач. Иван беше малко по-добър и заслужено успя да спечели“, коментира той. Въпреки това, Братанов изрази задоволството си от играта на своя възпитаник: „Лично аз съм много доволен от това, което Александър показа като тенис – с неговия разнообразен стил на игра, с късите топки, с атаките към мрежата. Мисля, че това е един великолепен финал на сезона за него в турнирите от Големия шлем“.

