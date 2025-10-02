4-годишният Марти прави първи стъпки след ада в Слънчев бряг

Историята на четиригодишния Мартин, пострадал в Слънчев бряг, разтърси цяла България. Детето, което пострада тежко при катастрофа с АТВ,

вече е извън болница и започва бавно възстановяване.

Майка му Христина загина на място при удара, а семейството се изправя пред новата реалност - борба за здравето на малкия Марти и битка за справедливост.

Борбата на детето и надеждата на семейството

Мартин беше транспортиран с въздушна линейка от Бургас до София и лекуван в „Пирогов“, преди дни е бил изписан. Чичото на момчето Юлиян Здравков разказа в сутрешния ефир, че възстановяването е дълъг процес, но има надежда: „В доста по-добро състояние е Мартин. В момента се учим да ходим, да се храним и да спи. Имаме едно голямо бебе. В момента нямаме нужда от помощ. Справяме се.“

По думите му лекарите не дават прогнози за срокове: „Казват, че ще трябва много време, много лечение. По-нататък ще трябва сигурно и логопед.“

Гневът срещу виновника и недоверието в системата

Разследването показа, че шофьорът на АТВ-то е бил под въздействие на наркотици. „Еми, ние това си го знаехме. Не сме се съмнявали, че ще излезе друга проба. Не може с 30-40 метра да караш и да не предприемеш никаква маневра, никаква спирачка и нищо. Той е тръгвал от самото начало в насрещното. От това по-ясен случай, не знам“, казва Юлиян Здравков.

Семейството настоява за най-тежка присъда: „Но каквато и присъда да получи, нашият живот няма да бъде същият. Най-тежко ще бъде за децата.“

Наред с гнева остава и недоверието: „Ще ги имаме тези притеснения, докато това нещо не приключи. Все пак родителите на това момче са 30 години в системата. А системата виждаме колко е прогнила от всяка една точка, в която е погледна.“

Тежки следи и настояване за промяна

Децата в семейството трудно преживяват случилото се. „Нашите деца физически са добре, психически тепърва сега... Да, върнаха се в училище, но не искат да ходят на психолог. Може би да не им напомня за случая“, казва чичото.

Семейството настоява случаят да не бъде забравен и да послужи като предупреждение: „Всеки ден има случаи. Нашите закони просто са, според мен, много меки. И затова всеки се чувства безнаказан и прави каквото си иска.“

