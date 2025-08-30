Училището пред ново предизвикателство с въвеждането на еврото

От началото на януари новата европейска валута ще се настани трайно и в училищния живот.

Това ще се отрази не само чрез цените в лавките, но и в съдържанието на учебниците. Макар темата вече да е била засягана през миналата година, истинската подготовка тепърва започва. Тя ще изисква усилията както на учителите, които трябва да намерят правилния подход в класните стаи, така и на семействата, които ще допълват разясненията у дома, съобщава Нова телевизия.

Родителите настояват за по-достъпно обяснение

Бъдещата петокласничка Петра и баща й Васил Такев вече разговарят за промяната. Той обаче е убеден, че темата трябва да бъде представена разбираемо и съобразено с възрастта. „Коментираме толкова, доколкото на нея ѝ е необходимо като информация. Ако влизаме в прекалено сложни детайли за финансова система и инвестиции, децата няма и да го разберат“, казва Такев.

Семейството смята, че

финансовата грамотност като цяло е пренебрегната в българското образование.

„Не само въпросът за еврото, но и изобщо финансовите знания са слабо застъпени в целия курс на обучение“, добавя той.

Самата Петра признава, че у дома темата за парите се обсъжда повече, докато в училище почти не се говори за предстоящата смяна на валутата.

Планове на училищата и препоръки към родителите

Директорът на 51 СУ Веселин Стефанов подчертава, че учебните заведения вече имат стратегия. В паралелките с профил „Предприемачество“ темата е част от програмата, а в останалите класове ще бъде интегрирана в часовете на класа чрез разяснителни дискусии.

Министерството на образованието също обяви, че започва редакция на учебници и помагала, за да се отрази приемането на еврото. Освен това няма пречка училищата да отделят допълнителни часове и да създават информационни материали.

На този фон Васил Такев е категоричен, че родителите трябва да бъдат активни: „В момента, в който децата получат пари, трябва да се оправят сами с тях – да разполагат със седмичен бюджет, с който да купуват нещо в лавката. Така ще разберат какво означават парите.“

Дали всички тези усилия ще дадат резултат, ще проличи още с настъпването на новата година.

