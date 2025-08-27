Пенсионери питат за еврото, експертите обещават сигурност

Експерти от столичното поделение на НОИ започнаха обиколка на социални заведения в София.

Те посетиха четири дома за стари хора в кварталите Зона Б-5, „Илинден“, „Дървеница“ и „Горна баня“, за да обяснят на пенсионерите как ще се промени изплащането на пенсиите и обезщетенията след 1 януари 2026 г., когато България влиза в еврозоната.

Възрастните хора имаха възможност да зададат своите въпроси лично и да чуят какво предстои в първите месеци на новата година.

Как ще стане преизчисляването

Най-голям интерес предизвика темата за начина, по който ще бъдат превалутирани пенсиите. Представителите на НОИ обясниха, че преизчисляването ще бъде извършено служебно – без нужда от подаване на заявления или документи. Всички пенсии ще се преобразуват по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро, като закръгляването ще бъде правено винаги в полза на пенсионерите.

„Никой няма да загуби и няма да бъде ощетен – напротив, системата е създадена така, че хората да са спокойни“, увериха експертите.

Отговори и на други тревоги

Посещението не се ограничи само с темата за еврото. Гостите от НОИ отделиха време да отговорят на всички въпроси, свързани с пенсионното производство – от срока за изчисляване на новите пенсии до конкретни казуси със служебния стаж.

Възрастните хора бяха информирани и за възможността да получат предварителна справка за размера на пенсиите си в евро още преди промяната да влезе в сила. За мнозина това беше начин да се почувстват по-уверени в очакването на голямата промяна.

Национална кампания срещу дезинформацията

Акцията в столицата е част от по-широката информационна кампания на НОИ, която обхваща всички 28 териториални поделения в страната. Целта е експертите да стигнат до максимално широк кръг от хора, особено в домовете и центровете за възрастни, където често възникват опасения и слухове.

Кампанията има за задача не само да разясни процедурата по превалутирането, но и да предотврати възможни злоупотреби с доверието на пенсионерите. „Нашата мисия е ясна – хората трябва да получат точна информация от първа ръка и да бъдат сигурни, че правата им са защитени“, подчертаха от института.

