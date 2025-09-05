Нови образователни материали подготвят учениците за въвеждането на еврото

Издателство „Клет България“ създаде специални материали, които правят темата за еврото достъпна и практична за учениците от всички възрастови групи. Инициативата цели да улесни учителите и да подготви децата за предстоящото присъединяване на страната към Еврозоната.

Ресурсите ще бъдат достъпни в образователната платформа iZZI и обхващат всички възрастови групи – от 1. до 12. клас. В момента вече са активни материалите за 3.–4. клас, а останалите ресурси ще бъдат отворени поетапно. Те включват информационни текстове, интерактивни материали, игри и практически задачи, разработени от експерта по финанси и инвестиции Наталия Тодорова.

„Влизането в Еврозоната е историческа промяна за България, а нашата мисия е учениците да я приемат спокойно и подготвени. Финансовата грамотност е инвестиция в бъдещето и затова създадохме ресурси, които правят темата за еврото близка и разбираема за всяка възраст“ – споделя Магдалена Тодорова, търговски и маркетинг директор на издателство „Клет България“.

Новите материали ще бъдат представени в уебинар на тема „Еврото – какво, защо, как“, който ще се проведе на 2 октомври 2025 г. от 18:00 ч. Лектор и автор на задачите е Наталия Тодорова – специалист с над 15 години опит във финансите и инвестициите, автор на образователни комплекти и карти за деца и водещ на бизнес подкаст. По време на онлайн срещата тя ще покаже как ресурсите могат да се използват в класната стая и как подпомагат изграждането на финансова култура от ранна възраст.

С тази инициатива издателството надгражда своята дългогодишна мисия да предлага актуално и модерно образователно съдържание, което подготвя учениците за реалните предизвикателства извън класната стая. Интерактивният подход насърчава критичното мислене, изгражда увереност в управлението на личните финанси и създава основа за информирано участие в икономическия живот на страната.

