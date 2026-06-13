Нови образователни материали подготвят учениците за въвеждането на еврото
Те ще бъдат представени в уебинар на тема „Еврото – какво, защо, как“
Следете всички новини, анализи и коментари за Клет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те ще бъдат представени в уебинар на тема „Еврото – какво, защо, как“
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Важно е регулацията да създава условия за качество и достъпност, без да възпрепятства иновациите
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