Нова професия! Свързана е с промяната в училищата

Нова професия се ражда в образователната ни система

Тя е частен учител и е свързана с необходимостта все повече ученици у нас да имат нужда от частни уроци, за да се подготвят за изпитите в школата.

Алармата удари Синдикат "Образование" към КТ „Подкрепа“ в специален свой анализ по повод готвените от МОН промени в системата на средното образование.

Според организацията планираните промени в националното външно оценяване могат да задълбочат проблема с частните уроци.

"Решението на МОН – интегрални изпити след 7-и и 10-и клас – въвеждат се задачи, свързани с математика и природни науки, в които се обръща внимание на практическото приложение на знанията. Това, без промяна на учебните програми и планове, ще доведе само до повече частни уроци.

Вече имаме една нова професия – частен учител! Частен учител по математика, по български, по английски, сега ще увеличим тази общност. Много колеги вече предпочитат да работят като частни учители, защото така си спестяват многобройните фактори, предизвикващи стрес в учителската професия. Броят на частните учители по математика в София е равен на редовните учители в образователни институции", пише в анализа.

Синдикат „Образование“ смята, че за да се запази дори и малкият интерес към учителската професия, трябва да се освободят учителите от бумащината, а непедагогическите дейности да се оставят на ученика. За учителската заплата казва, че трябва да бъде фиксирана в ЗПУО в размер на 150% над СБРЗ за страната.

Организацията обръща внимание и на възпитателната роля на училището. Те приветстват въвеждането на предмет „Добродетели и религия“, който трябва да утвърди ценностите и да даде инструменти на учителите за справяне с агресията и нарушаването на правилата.

Колкото до въпроса за мобилните телефони, синдикатът за пореден път заявява, че учители и директори няма да носят отговорност за събиране и съхраняването им, и е готов за организиране на ответна реакция със законни средства при изпълнението на забраната. Според позицията отговорността за телефонната забрана се поема от родителя и ученика.

В текста се приветства националната образователна политика „Възпитание“, но смята, че освен новия учебен предмет, който ще дефинира и затвърждава истинските морални ценности, трябва да се говори и за спазване на училищния правилник и последствията за родителя и ученика при нарушение. Затова се предлага въвеждането на „Оценка за дисциплина“, която да бъде инструмент за директора и учителя.

