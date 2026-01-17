Старци разбойници! Пенсионери въртят схеми с фалшиви талони и крадени коли

Двама пенсионери от софийското село Лозен са уличени в изработката на фалшиви талони за автомобили. Старците правели т.нар. „близнаци“, копирайки номера на рамата и останалите реквизити в свидетелството за регистрация. По този начин успявали да узаконят крадена кола, която да бъде продадена легално в чужбина, научи „Телеграф“.

77-годишният Минчо Станчев и 65-годишният Вихрен Александров правели талоните в гараж в селото.

Поръчка

Според оперативната информация пенсионерите си докарвали приходи, като приемали поръчки от автокрадци. Схемата, по която са действали, е следната – взимали данните на ударен автомобил, който е тотал щета, но не е дерегистриран в КАТ. След това джамбазите открадвали същия модел автомобил.

Старците правели нов талон с данните на ударения за здравия. С този талон колата напускала пределите на България и била продавана законно в съседни нам държави – главно Северна Македония, Сърбия, Косово и Албания, разкриха източници на „Телеграф“.

Холограми

Двамата вече са привлечени към наказателна отговорност, като Станчев е пуснат под гаранция поради напредналата му възраст, а Александров е оставен в ареста. Събраните до момента доказателства сочат, че двамата са подготвяли средства и са създавали условия за съставяне на неистински свидетелства за регистрация на превозни средства, обясни районният прокурор Георги Коджаниколов. В гаража на Станчев са намерени холограмни стикери за изготвянето на фалшивите талони.

В автомобил „Хонда“ пък Александров съхранявал празни бланки за регистрация на МПС с холограми. В хода на разследването са направени претърсвания на 5 адреса, на които са намерени три фалшиви евробанкноти и една долар менте, които са били за мостра.

Използвани са за показване на клиенти, които биха купили по-голямо количество такива ментета. Открита е и флашка с матрица, както и образец на документи за регистрация на автомобили. Старците имали и рецепта за приготвяне на пико, както и 1 грам амфетамин. Намерена е и сума от 60 000 евро, чийто произход се изяснява.

