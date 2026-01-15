Още един пожар в София. Какво гори

Голям пожар избухна днес край строителен изкоп на кръстовището на бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Тодор Каблешков“ в столицата.
Сигналът за инцидента е подаден в 12:59 часа. На място са изпратени 12 пожарникари с 3 противопожарни автомобила, които работят за овладяване на огъня.
По първоначална информация горят строителни материали. Към момента няма пострадали хора.
Жителите и преминаващите през района са призовани да избягват близост до мястото на пожара, докато екипите приключат гасенето.
