Хванаха легендарни автокрадци в София
Полицията ги е дебнала три месеца
Следете всички новини, анализи и коментари за Автокрадци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Полицията ги е дебнала три месеца
Шефът на СДВР отчете 50 процента спад на автокражбите в София
При операцията се правят и проверки по линия нелегална миграция
Установени и задържани са 31-годишен от Криводол, област Враца, и 21-годишен от Симитли, област Благоевград, съобщават от МВР...
Двама автокрадци са задържани в столицата при операция на СДВР през изминалата нощ в столичния квартал "Люлин". В операцията е участвало и специализир...
Спецоперацията е реализирана снощи на територията на столицата. Към 20.00 часа, след продължително преследване, на изхода на София преди първия тунел...
Зрелищна акция на магистрала "Люлин" тази вечер. Специализираният екип „Кобра" на СДВР е арестувал трима автокрадци. Те са откраднали луксозен автомоб...
Баскетболистът от НСА Любомир Жечев гони повече от километър автоапаши, след като ги спипал, докато се опитват да свият БМВ-то му, съобщи БНТ. Това б...
София. Столични автокрадци с прякори Белязания и Китаеца попаднаха в ареста след полицейски акции. Униформени от Първо районно управление и СДВР задъ...
Най-често задигали Фолксваген и го разфасовали