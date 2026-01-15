Сериозен проблем. Синът на Бобоков отново е арестуван

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, този следобед е бил арестуван в неадекватно състояние в курорта „Пампорово“, научи БЛИЦ от свои източници в МВР.

Задържането е извършено от екип на „Пътна полиция“, който е спрял за проверка джип „Киа Спортидж“. Полицаите спрели превозното средство, защото се движило в нарушение на пътните правила.

Установено е, че джипът е управляван от 19-годишен младеж, който е гражданин на страна от Близкия изток. На седалката до шофьора пътувал Божидар Бобоков, за когото е установено, че е собственик на джипа.

При последвалото претърсване на превозното средство в него са открити голям пакет със суха тревна маса. По първоначална информация става въпрос за поне 100 грама марихуана.

Божидар Бобоков не могъл да даде обяснение за откритите наркотици, тъй като бил в неадекватно състояние.

Синът на Атанас Бобоков – Божидар, стана публично известен на 1 декември, когато отново бе арестуван от полицията. Тогава Божидар Бобоков бе обвинен за участие в безредиците в центъра на столицата и сблъсъците на улични хулигани с органите на реда, охраняващи протестните шествия на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в центъра.

Тогава бащата на Божидар Бобоков – Атанас, обясни, че синът му е невинен и жертва на произвол. По-късно прокуратурата наложи най-леката мярка за неотклонение „подписка“ на Божидар Бобоков.

Работата на полицията в Смолян по разследването на откритата у джипа на Бобоков-син марихуана продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com