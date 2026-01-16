Дерибеите върнаха мандата. Избори /ОБНОВЕНА/

Президентът Румен Радев връчи третия мандат за съставяне на правителство на дерибеите на Доган и те го върнаха веднага. Отиваме на избори, каза Румен Радев. Преди това обаче държавният глава даде ясна заявка, че с оглед на бъдещата си партия гледа към свитата на Почетния дерибей, разчитайки на подкрепа от отломките на ДПС. Именно гласове на движението осигуриха на балотажа и двата президентски мандата на Радев.

Сега той пусна мост към доганистите първо като ги реанимира, връчвайки им мандат, после като се опита да ги героизира, представяйки ги за жертва на някакъв модел, и накрая - оставяйки ги на среща, закрита за медиите.

В президентството дойдоха шефът на ПГ на АПС Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али, Павлин Найденов и Ахмед Вранчев.

"Неслучайно избрах да връча третия мандат на вашата парламентарна група. АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държавата", каза Радев, загърбвайки ролята си на президент и влизайки в политическите интриги на дерибеите, които бяха отстранени от ДПС заради корупционни схеми и тормоз на депесарите по места, но продължават да се представят за жертви. Те подкрепяха сегашното управление, но бяха отстранени, след като безпардонно извиваха ръце за постове в кабинета и парламента.

Нещо повече - Радев без никакъв повод извади и етническата карта: "Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва единствено техните тяснопартийни и най-вече лични интереси".

"Благодаря за жеста и оценката за нашата упорита съпротива срещу явлението превзетата държава. От името на ПГ на АПС приемаме това ваше решение да ни връчите третия проучвателен мандат за съставяне на правителство като много отговорно за нас предизвикателство и разбира се, жест и оценка", отговори Садъков. И върна мандата.

